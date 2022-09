Moon Knight, la serie MCU con Oscar Isaac vince il suo primo Emmy Award

In attesa di sapere se Moon Knight verrà rinnovata per una seconda stagione, i protagonisti della serie MCU con Oscar Isaac iniziano a raccogliere i frutti del proprio lavoro. Lo show ha ottenuto il suo primo Emmy Award, il più importante riconoscimento americano in campo televisivo, su otto candidature ricevute.

La serie creata da Jeremy Slater e disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, è stata candidata per il miglior montaggio sonoro, miglior doppiaggio (a F. Murray Abraham), miglior fotografia, migliori costumi fantasy/sci-fi, miglior composizione musicale, miglior mixaggio sonoro, migliori coreografie per gli stunt, e miglior stunt in una serie limitata.



Una lunga serie di categorie tecniche, certamente non il risultato che speravano di ottenere ai Marvel Studios, ma comunque un buon riscontro per uno show MCU, franchise storicamente snobbato nelle categorie principali per quanto concerne le categorie principali.

Moon Knight si è aggiudicato l'Emmy al miglior montaggio sonoro, un riconoscimento comunque rilevante per la produzione Marvel.



In futuro Moon Knight avrà una seconda stagione? Al momento non è trapelato nulla di ufficiale sul possibile seguito dello show, e nonostante alcuni indizi potrebbero confermare una stagione 2, molti credono che Marvel abbia pensato di realizzare una sola stagione della serie, così come successo con WandaVision.



Oscar Isaac interpreta il protagonista Marc Spector, confermando ulteriormente il proprio incredibile talento. Scoprite la nostra recensione di Moon Knight, show facente parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe.