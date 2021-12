Moon Knight: la serie con Oscar Isaac arriverà prima del previsto? Crescono i rumor

Le riprese di Moon Knight sono ufficialmente terminate e a quanto pare, anche i lavori di post-produzione sarebbero ad un ottimo punto tanto che, sembra possibile che l'usita della serie con protagonista Oscar Isaac possa essere anticipata.

Stando agli ultimi rumor sembra probabile che lo show targato Disney+ possa approdare sulla piattaforma streaming entro il prossimo febbraio 2022, al termine di The Book of Boba Fett, la serie Star Wars che farà il suo debutto verso la fine di dicembre.

Inizialmente si pensava che She-Hulk sarebbe giunta in streaming prima di Moon Knight ma la serie con Tatiana Maslany sembra essere più indietro nei lavori. La post-produzione dello show sta richedendo infatti una quantità di tempo notevole, assai superiore a quella stimata inizialmente. La produzione CGI per la creazione della versione femminile di Hulk è infatti estremamente complessa.

Tenuto conto che la corsa di The Book of Boba Fett su Disney Channel terminerà il prossimo 9 febbraio, sembra probabile che Moon Knight possa essere rilasciato a partire dal mercoledì successivo, ovvero il 16 febbraio.

Intanto Ethan Hawke ha rivelato di essere in difficoltà con i segreti del MCU, l'attore scelto per il ruolo del prossimo villain di Moon Knight ha infatti molti problemi a non rivelare la reale natura del suo personaggio. Riuscirà a resistere sino al prossimo febbraio?