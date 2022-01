Moon Knight: ecco in che modo la serie con Oscar Isaac potrebbe sconvolgere l'MCU

Il Marvel Cinematic Universe potrebbe cambiare per sempre nei prossimi mesi e non solo a causa degli eventi che porteranno a uno sconvolgimento del Multiverso e che emergeranno completamente dopo Doctor Strange nel Multiverso della Follia, ma anche a causa di Moon Knight, una serie affascinante e decisamente molto dark per gli standard Marvel.

Il primo trailer di Moon Knight ha messo subito in chiaro le cose: si tratta di una serie molto dark che affronterà l'agonia di un personaggio sconosciuto al grande pubblico ma che i Marvel Studios stanno già trattando come uno dei principali. Lo dimostra il successo ottenuto dal trailer, nonostante si stia parlando di un nuovo personaggio e il fatto che la materia affrontata nella serie è piuttosto delicata: avremo a che fare con i problemi di salute mentale patiti dal protagonista. Non è un caso se Marvel consideri Moon Knight alla stregua del ben più noto Daredevil o per fare un paragone con la concorrenza, spesso Moon Knight è descritto come il Batman della Marvel.

Il caso vuole che Moon Knight e The Batman si sfideranno nel primo "scontro" del 2022 tra i Marvel Studios e la Warner/DC Films. Mentre il primo arriverà su Disney+ il 30 marzo, il cinecomic con Robert Pattinson uscirà nelle sale il 3 marzo 2022.

La storia di Moon Knight potrebbe quindi sconvolgere non poco il Marvel Cinematic Universe, poiché dai fumetti sappiamo che spesso le trame che coinvolgono il personaggio riguardano viaggi temporali, salti multidimensionali e divinità del Multiverso. Marc Spector (Oscar Isaac) è tra i personaggi più dark della Marvel e questo potrebbe spingere lo studio verso un territorio meno confortevole e scontato.

Nel frattempo, Ethan Hawke ha parlato dell'importanza di interpretare il villain di Moon Knight: "Mi sono reso conto che ho superato i 50 anni ed è ora di inserire un nuovo strumento nella cassetta degli attrezzi. I cattivi potrebbero essere il mio futuro".