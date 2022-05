Moon Knight serie più vista del 2022: quali le altre due e perché non arrivano in Italia?

Si è appena aggiornata la Top 3 di serie più viste al debutto nel 2022, con Moon Knight dei Marvel Studios che è appena schizzata al primo posto superando un titolo di cui si è straparlato. Lo conoscerete sicuramente, assieme al terzo posto, soprattutto perché ci si chiede da mesi quando arriveranno in Italia.

Sono stati decisamente confusionari gli ultimi episodi di Moon Knight. Sia in senso buono che negativo, ma in entrambi i casi questo non ha fermato la corsa all’ascolto per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe. Aspettavamo un finale che poi, su dichiarazione degli stessi autori, era quello nei piani originali di Moon Knight. Ma alla fine non è arrivato, pur senza che questo ci abbia deluso, avverando anzi la promessa di Oscar Isaac su quel percorso di guarigione al centro di Moon Knight. E non devono essere rimasti delusi neanche gli azionisti Disney, che nelle ultime ore, statistiche alla mano fornite da The Wrap, hanno visto la serie infrangere qualunque record nel 2022.

Lo show con protagonista Oscar Isaac è infatti schizzato al primo posto fra le prime visioni – show alla stagione di debutto, insomma – più richieste di questo primo trimestre del 2022. I dati vengono da Parrot Analytics e tengono conto della ricerca sui consumatori, dello streaming, dei download e dei social media. Fino a poco fa, però, in quella posizione – calcolata ovviamente a livello mondiale – era riuscita a situarsi una serie che attende ancora di approdare in tantissimi mercati nazionali. Fra cui anche il nostro.

Stiamo parlando di Peacemaker, serie spinoff di The Suicide Squad diretta da James Gunn e interpretata da John Cena. Da quando lo show si è concluso su HBO, ci si aspettava una distribuzione a stretto giro anche sulle piattaforme italiane, in particolare Sky e NOW. Eppure, a distanza di settimane, ancora non c’è una data ufficiale: queste sono le tempistiche più rosee per Peacemaker in Italia. Ed è sempre una serie HBO, sempre assente in Italia, a chiudere la Top 3.

Stavolta ci riferiamo all’ottima Our Flag Means Death, serie d'ambientazione piratesca semplicemente folle, come uno dei suoi protagonisti d’altronde, il mitico Taika Waititi. Per quanto riguarda questo terzo show, un errore di calcolo negli accordi nazionali è già più giustificato, perché stando anche ai dati di Parrot Analytics lo show è partito relativamente sottotono e forse neanche in casa Warner ci si aspettava un tale successo. Le statistiche indicano che mentre Moon Knight e Peacemaker sono esplose fin da subito su tutti i media, Our Flag Means Death ha costruito il proprio consenso settimana dopo settimana, guadagnando faticosamente spettatori soprattutto grazie al passaparola.

Ora resta solo una domanda: HBO si deciderà a sbloccare questo stallo interminabile? Quale delle due serie attendete di più? Ditecelo nei commenti, anche se forse già conosciamo la risposta.