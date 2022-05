Moon Knight, sfiorato il cameo di un famoso team di supereroi Marvel

Con l'episodio finale di Moon Knight che ha debuttato pochi giorni fa in streaming su Disney+, molti si chiedono se l'eroe di Oscar Isaac tornerà in una stagione 2 o in future produzioni Marvel, nonostante fosse slegato dal MCU. Nuove dichiarazioni, però, rivelano i piani iniziali per un cameo di supereroi Marvel in Moon Knight, poi saltato...

Uno degli elementi più sorprendenti di questa nuova serie del Marvel Cinematic Universe è stata proprio l'assenza di collegamenti con il vasto universo di storie e personaggi giunto ormai alla sua quarta fase.

In una recente intervista, però, il capo-autore e produttore esecutivo Jeremy Slater ha rivelato che nelle fasi iniziali dello sviluppo di Moon Knight era stata valutata l'ipotesi di includere alcuni personaggi dal film Eternals.

"Ho provato in tutti i modi a includere gli Eterni nello show, perché sono un grande amico di Kumail Nanjiani... Volevo un po' di Kingo" ha dichiarato Slater. "A un certo punto, avevamo inserito nel copione un flashback che avrebbe mostrato uno degli Avatar di Khonshu nell'antico Egitto" ha proseguito, rivelando che se la scena non fosse stata tagliata avremmo visto proprio quell'avatar fare squadra con gli Eterni: "Sarebbe stata una scena divertente, ma sarebbe stato estremamente costoso ricreare l'antico Egitto e inserire 3 o 4 degli Eterni in una grande sequenza d'azione".

Dunque, sebbene l'idea del cameo degli Eterni piacesse molto agli autori (in primis allo stesso Slater), il budget della serie non sarebbe stato sufficiente per concretizzarla senza compromettere altre parti dello show: "Ho dovuto tagliare quel cameo. E' stato doloroso, ma era la giusta cosa da fare per lo show e credo che fossero tutti d'accordo. Ci sarà tempo in futuro per vedere Moon Knight fare squadra con altri personaggi del MCU e iniziare a costruire questi legami, senza forzare qualcosa solo perché tutti gli altri show lo fanno".

Le rivelazioni di Jeremy Slater fanno il paio con il commento del regista Mohamed Diab alla testata Variety sui mancati crossover in Moon Knight: "Avevamo la libertà di posizionarli in qualsiasi momento. Vi dirò che nella prima scena c'era un crossover e nell'ultima un altro crossover. Mentre la storia si sviluppava e continuavamo a cambiare gli script, ci siamo sentiti come se non ne avessimo bisogno. Tutti noi. È stata una decisione collettiva".