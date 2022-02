Moon Knight, primo sguardo al dio egizio Khonshu: sarà doppiato da F. Murry Abraham!

Moon Knight ha conquistato Empire e dopo le molteplici novità sulla serie diffuse da questa rivista specializzata, alcune informazioni del tutto inedite ci giungono direttamente dal web. In particolare, sono trapelati nuovi scatti di Khonshu, il dio egizio della luna, che sarà doppiato da F. Murry Abraham.

Si tratta dell'attore statunitense che ha vestito i panni del compositore Antonio Salieri in Amadeus di Miloš Forman, ruolo per il quale si è aggiudicato anche un Oscar come Miglior Attore nel 1985. Insomma, la famiglia del Marvel Cinematic Universe si dimostra sempre più pronta ad accogliere grandi nomi del cinema internazionale.

Come potete vedere voi stessi dalle immagini riportate in calce alla notizia, Khonshu cammina lungo un corridoio vestito con una sorta di cappotto che ricorda in maniera evidente i panni avvolti intorno al corpo delle mummie sepolte in sarcofagi nell'antico Egitto. Il suo look è estremamente federe a quello dei fumetti, con tanto di bastone lunare e maschera a becco. E proprio come nelle pagine dei Marvel Comics, Khonshu dovrebbe essere dotato di forza, velocità e resistenza superumane. Inoltre, in quanto divinità dovrebbe anche possedere la capacità di guarire ferite anche gravi e riversare la propria potenza nel corpo di un essere umano.

Moon Knight sarà una serie limitata, dunque, con grande probabilità rivedremo questo personaggio e Marc Spector in alcuni lungometraggi previsti nel futuro del MCU. Voi cosa vi aspettate da questa serie? Ditecelo nei commenti!