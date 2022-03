Moon Knight, un nuovo sguardo all'eroe di Oscar Isaac nel teaser della serie evento

Mancano poco più di due settimane al debutto in streaming su Disney+ dell'attesissima serie-evento Moon Knight, con Oscar Isaac nei panni del complesso e oscuro eroe Marvel: le immagini del nuovissimo teaser mostrano il protagonista in preda al disturbo dissociativo che gli causa blackout e porta alla luce ricordi di altre vite.

Moon Knight non avrà legami con il MCU e avrà come protagonista Steven Grant, un uomo mite che lavora in un negozio di articoli da regalo e che deve fare i conti con improvvisi vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita.

Steven scoprirà di soffrire di un disturbo dissociativo dell'identità e, dunque, di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector e con Mr. Knight: il protagonista dovrà imparare a convivere con le sue molteplici e complesse identità, alle prese con i misteri legati ai potenti dei egizi, tra cui il dio egizio della luna, Khonshu.

"E' una storia sull'identità e sul trovare il vero sé" ha raccontato il produttore esecutivo Grant Curtis. "Il viaggio di Marc Spector durante tutto lo show riguarda queste domande: Chi sono? E come mi riconcilio con parti del mio passato, presente e potenziale futuro con le quali non mi trovo d'accordo? Scendere a patti col proprio bagaglio e imparare a vivere con noi stessi è la sfida che ci troviamo di fronte ogni giorno".

Parlando del personaggio che interpreterà, Oscar Isaac ha rassicurato il pubblico sul fatto che Moon Knight non scherzerà sulle malattie mentali: "Questa serie è letteralmente un character study, reale e legittimo. Il nostro obiettivo era quello di mettere in risalto gli aspetti drammatici di questo personaggio, e lo abbiamo fatto prendendo molto sul serio l'aspetto del suo complesso disturbo mentale" ha dichiarato nei giorni scorsi.

Oltre ad Isaac, fanno parte del cast di Moon Knight anche Ethan Hawke, May Calamawy, and F. Murry Abraham, mentre la miniserie vedrà alternarsi alla regia Mohamed Diab e il duo composto da Justin Benson e Aaron Moorhead.

Nei prossimi mesi sono attese anche le serie TV She-Hulk e Ms. Marvel, nonché la stagione 2 di What If...? annunciata nelle scorse ore! Nel frattempo, ecco 5 cose da sapere su Moon Knight prima del debutto dei 6 episodi di Moon Knight su Disney+!