Moon Knight e She-Hulk: ecco quando partiranno le riprese

Mentre Moon Knight sembra ormai aver trovato il suo protagonista, ovvero Oscar Isaac, molte incertezze aleggiano ancora su She-Hulk. Nelle scorse settimane infatti Tatiana Maslany ha smentito il suo coinvolgimento nella serie Marvel.

L'attrice ha infatti più volte negato di essere stata contattata per il ruolo di Jennifer Susan Walters mandando i fan nello sconforto più totale. Sembra però che molto rapidamente bisognerà sistemare questa situazione in quanto la produzione di queste due serie Disney+ inizierà molto presto.

Stando a quanto riferito da The Hollywood Reporter le riprese sia di Moon Knight che di She-Hulk dovrebbero partire all'inizio del prossimo 2021, probabilmente entro il mese di marzo. Considerato che comunque ci vorrà un bel po' di tempo anche per i lavori di post-produzione, sembra plausibile pensare che le due serie non saranno diffuse sulla piattaforma streaming prima del 2022.

Come ormai sappiamo piuttosto bene Moon Knight sarà incentrato sul personaggio di Marc Spector, il vigilante incappucciato divenuto supereroe grazie all'intercessione della divinità egizia Khonshu. She-Hulk invece avrà come protagonista la cugina di Bruce Banner che, ottiene i suoi poteri a seguito di una trasfusione di sangue del cugino stesso.

Intanto dopo un anno piuttosto povero, il 2021 darà sicuramente molte soddisfazioni ai fan dell'MCU. Si partirà a gennaio con WandaVision e successivamente potremo assistere anche al rilascio di Falcon & The Winter Soldier.