Moon Knight: lo show includeva molte più divinità egizie in origine

Come ben sapete, lo show con Oscar Isaac si è da poco concluso con il sesto episodio, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x06. Per tutta la serie abbiamo seguito le avventure di Marc Spector e Khonshu, con i due che si sono incrociati anche con diverse divinità dell'antico Egitto.

Di queste, solo due sono apparse in carne ed ossa nello show. Parliamo di Taweret, la dea egizia della fertilità e di Ammit, il divoratore di anime. A quanto pare, tuttavia, anche altre divinità avrebbero dovute fare la loro apparizione, ma i realizzatori hanno poi deciso di cambiare i piani della storia per concentrarsi su una vicenda più piccola. Ecco le parole del regista di Moon Knight, Mohamed Diab:

"La maggior parte delle divinità, ad un certo punto, stavano per apparire in carne ed ossa, ma poi abbiamo sentito di non avere abbastanza tempo a disposizione per un loro sviluppo". Quindi è stato meglio tenerli per una storia migliore. Durante lo sviluppo, a volte pensi a qualcosa per una ragione e poi si sviluppa in qualcosa di ancora migliore. Ad esempio, adoro l'idea degli avatar all'interno della camera di gli dei."

Per concludere, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni della star dello show Oscar Isaac, che è pronto a rivestire i panni di Moon Knight in un eventuale progetto futuro.