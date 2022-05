Moon Knight, lo showrunner: 'Ecco perché Werewolf by Night non appare nella serie'

Moon Knight si è conclusa ormai oltre una settimana fa su Disney Plus e sia il pubblico che gli addetti ai lavori stanno un po' facendo il punto della situazione per quanto riguarda lo show dei Marvel Studios. In particolare, lo showrunner Jeremy Slater sta rilasciando molte intervista a proposito dello sviluppo della serie e sui suoi riferimenti.

Dopo aver svelato la mancata partecipazione di Kit Harington, Slater ha anche spiegato il perché dell'assenza di un personaggio fondamentale nella storia di Moon Knight, ovvero Werewolf by Night; per chi non lo sapesse, proprio la prima apparizione di Moon Knight avvenne nel #32 del fumetto dedicato a Werewolf by Night, e dato questo fatto in molti si aspettavano una comparsa di Jack Russell nella serie con protagonista Oscar Isaac.

In pratica, la spiegazione è delle più semplici, ovvero che la Marvel era già al lavoro per portare Werewolf by Night nel Marvel Cinematic Universe: "Non ci sono state delle vere e proprie discussioni sul portare nello show Werewolf by Night, perché avevano già dei piani per lui, e Kevin [Feige] aveva un'idea di come voleva usarlo, di cui non sono ancora al corrente. Sono all'oscuro quanto voi", ha dichiarato Slater.

Slater ha anche rivelato che nella sua proposta iniziale a Kevin Feige per lo show di Moon Knight aveva fatto alcuni riferimenti alle creature della notte, tipo licantropi, ma non esplicitamente a Werewolf by Night:

"Nella mia proposta, una delle immagini che ho usato è stata una ripresa di Moon Knight che combatte contro un gigantesco lupo mannaro alto 12 piedi con gli occhi luminosi. Ho detto: 'Guarda, sì, Moon Knight è un vigilante di strada. Può affrontare gli scippatori di borse, i trafficanti di droga e tutto il resto. Ma è anche un cacciatore di mostri ed è così che è stato introdotto', questa è stata la mia proposta che poi ha ottenuto il via libera".

Ricordiamo che uno special su Werewolf by Night è in sviluppo ai Marvel Studios con Michael Giacchino come regista.