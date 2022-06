Moon Knight, lo showrunner: 'nessuno è veramente morto finché non vedi il corpo'

Nei momenti finali di Moon Knight, ai fan viene presentata la terza personalità di Marc Spector/Steven Grant (Oscar Isaac), Jake Lockley, che apparentemente uccide il personaggio interpretato da Ethan Hawke, il villain principale della serie di Disney+.

"Questo è quello che ho scritto sulla pagine", ha risposto Jeremy Slater quando gli è stato chiesto se fosse stato davvero intenzionato a far morire Arthur Harrow nella serie. “Di nuovo, poiché in realtà non vedi un corpo, nessuno è veramente morto finché non vedi il corpo. Non volevo presentare Jake fino alla fine perché sapevo che sarebbe stato abbastanza difficile far sì che il pubblico si preoccupasse della relazione tra Marc e Steven se fossero stati solo loro due. E sapevo che se avessi messo tre personalità lì dentro, sarebbe diventato un pasticcio e che sarebbe stato troppo difficile da rintracciare per il pubblico".

Slater, capo-sceneggiatore dello show, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight, ha continuato dicendo che il loro obiettivo dall'inizio era quello di salvare l'aspetto di Jake Lockley fino ad una sua possibile apparizione. Tuttavia, il fatto che nessun corpo venga mai mostrato è qualcosa che Slater attribuisce ai Marvel Studios, che vogliono mantenere aperte più strade possibili:

"Quindi l'obiettivo fin dall'inizio era salvare Jake per quel momento finale. Doveva essere lui ad uccidere Harrow", ha detto Slater. “Ma il fatto è che non vediamo un corpo, e penso che tutti abbiano amato Ethan Hawke così tanto e si siano divertiti così tanto a lavorare con lui su questo progetto. Credo che stiano solo tenendo alcune carte nascoste nel loro mazzo nel caso in cui le circostanze fossero giuste. Potrebbe essere stata solo una ferita. Potrebbe essere stato un colpo di avvertimento. Non lo so. Nella mia mente, è morto. Ma, ancora una volta, la persona che può rispondere è chiunque racconterà la prossima storia di Moon Knight."

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Oscar Isaac sulla scena tagliata di Moon Knight con Ammit e la madre di Marc.