Moon Knight, spettacolare nuovo poster dopo i leak sul MCU

Non ci saremmo aspettati tanti succulenti leak sul MCU quanto quelli che, dalle ultime ore circolano sul web e tra i progetti Marvel interessanti spicca anche Moon Knight, il cui destino era sembrato ancora confuso. Ma c'è una buona notizia e i fan hanno festeggiato con un nuovo poster di Moon Knight!

Moon Knight ha ricevuto una calorosa accoglienza dal pubblico: Steven Grant di Oscar Isaac ha conquistato i fan che attendevano con ansia il rinnovo di una seconda stagione della serie TV targata Marvel. Eppure il destino di Moon Knight 2, fino ai leak delle ultime ore, sembrava ancora piuttosto in bilico in mancanza di comunicazioni ufficiali di ogni tipo: lo showrunner aveva rassicurato i fan che i Marvel Studios avessero un piano per Moon Knight 2 e dopo la notizia del coinvolgimento del personaggio di Isaac in più progetti Marvel, il pubblicato ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

Ma le sorprese non sono finite per i fan di Moon Knight: sull'account X ufficiale di Marvel è stato pubblicata una nuova litografia in edizione limitata della prima stagione delle serie TV con protagonista Oscar Isaac. Il poster (che potete ammirare in calce all'articolo) è stato creato dall'artista Seth Groves e si intitola "Day and Knight".

Non sono state rivelate notizie più precise sulla produzione di Moon Knight ma nell'attesa potete recuperare la prima stagione della serie TV su Disney+.