Moon Knight, spunta online una nuova immagine con il logo della serie

Il 2021 delle uscite Marvel si è chiuso con l’ultimo episodio di Hawkeye ed ora è già tempo di guardare al futuro. Tra le serie previste per il 2022 c’è anche Moon Knight, oltre che Ms. Marvel e She-Hulk .

A parte le prime immagini di Moon Knight pubblicate durante il Disney+ Day il mese scorso, non abbiamo visto molti contenuti sulla serie che vedrà protagonista Oscar Isaac nei panni di Marc Spector, motivo per cui una semplice foto che è emersa di recente online ha entusiasmato i fan della Marvel.



L'utente di Twitter @thescarletprint ha condiviso un'immagine da Instagram che sembrava essere stata pubblicata da un membro della troupe di Moon Knight. Nella foto, che trovate in calce alla notizia, vediamo quello che probabilmente è uno stuntman con un cappello con il logo dello show. Ci dice davvero poco, ma è comunque qualcosa.



Isaac è stato recentemente ospite di Good Morning Arizona e ha parlato della sua esperienza: "Ci resta un mese di riprese e penso che questo potrebbe essere il progetto per cui dirò 'ero così nervoso', ma alla fine mi sono divertito così tanto sul set". L'attore non deve preoccuparsi dato che i fan di Moon Knight hanno già risposto positivamente al suo casting.



Oltre a Isaac, il cast include anche Ethan Hawke che intervistato da Variety ha raccontato di come suo figlio sia diventato il suo punto di riferimento per l’universo Marvel: "Ha 19 anni, l'età perfetta per l'universo Marvel. Ogni volta che avevo bisogno di conoscere un retroscena dietro un personaggio, lui era tipo "Ah, papà! Lascia che ti corregga su questo". Quindi era la mia risorsa principale di informazioni". Hawke ha anche parlato delle difficoltà di mantenere i segreti del MCU, un requisito fondamentale per chiunque si imbarchi in un loro progetto.



Non è ancora stata fissata una data di uscita di Moon Knight ma possiamo aspettarci di avere notizie a breve. Restate sintonizzati!