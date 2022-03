Moon Knight, ci sarà una stagione 2 della serie MCU? Le parole di Ethan Hawke

In attesa di vedere la prima stagione di Moon Knight, già si vocifera la possibilità di realizzare una seconda stagione del nuovo show del Marvel Cinematic Universe. In queste ore sull'argomento è intervenuto Ethan Hawke, una delle star della serie in arrivo quest'estate sulla piattaforma streaming Disney+.

Hawke interpreta Arthur Harrow, villain di Moon Knight, con protagonista Oscar Isaac nei panni di Marc Spector.

La serie in realtà potrebbe aprire ulteriori orizzonti, oltre ad impostare una stagione 2, come ha spiegato Ethan Hawke.



"La buona notizia è che forse sarà entrambe le cose. Vive e respira per meriti propri, funziona come una serie limitata, e se le persone ne sono coinvolte ed entusiaste potrebbe essere l'origin story di qualcosa di più grande" ha dichiarato l'attore. Secondo il regista Moon Knight sarà il futuro dell'MCU per i prossimi dieci anni.



Moon Knight si differenzia dalle serie MCU precedenti perché si concentra su un nuovo protagonista. Marc è un mercenario che soffre di un disturbo dissociativo dell'identità, benedetto dal dio egizio della Luna, Khonshu; i suoi poteri gli permettono di poter combattere i criminali.

Altri dettagli della trama attualmente sono ignoti.



Scoprite su Everyeye il primo trailer di Moon Knight, la nuova attesissima serie del Marvel Cinematic Universe.