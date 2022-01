Moon Knight: la star Gaspard Ulliel è morta dopo un grave incidente sciistico

Secondo l'agenzia di stampa AFP, l'attore francese Gaspard Ulliel, una delle star della nuova serie tv Marvel Moon Knight, è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa di un grave incidente sciistico avvenuto sulle Alpi.

Stando a quanto riferito, l'attore, 37 anni, nel corso della giornata di martedì 18 gennaio è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Grenoble a seguito di una collisione sulle piste nella regione della Savoia. L'emittente locale France Bleu ha riportato che Ulliel, vincitore del premio Cesar, è stato inizialmente dichiarato in gravi condizioni a causa di una lesione al cranio; successivamente, purtroppo, è arrivata anche la notizia del decesso.



Al momento non ci sono ulteriori aggiornamenti, anche se non è la prima volta che la zona sciistica viene citata dalle cronache: nell'Alta Savoia, infatti, la polizia di montagna era già intervenuta per numerosi incidenti nella regione a causa della neve dura e del ghiaccio sulle piste, e una bambina di 5 anni è rimasta uccisa sabato scorso quando uno sciatore si è schiantato contro accidentalmente contro di lei.

Gaspard Ulliel era noto per i film Hannibal Rising, Saint Laurent, È solo la fine del mondo, A Very Long Engagement e anche per essere il volto della fragranza Chanel Bleu de Chanel. Inoltre, ha interpretato Midnight Man nell'attesa serie tv Moon Knight.