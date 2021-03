Moon Knight, una star Marvel è entusiasta della serie con Oscar Isaac: 'Sarà fantastica'

Durante una conferenza stampa organizzata in vista dell'imminente debutto di The Falcon and the Winter Soldier, Sebastian Stan ha parlato del suo grande entusiasmo nei confronti di Moon Knight, la serie Disney+ che vedrà Oscar Isaac nei panni dell'anti-eroe Marvel.

L'attore ha iniziato il discorso affermando di aver sempre trovato Moon Knight un personaggio "molto, molto, molto figo", per poi confermare in seguito che a vestire i panni del protagonista troveremo proprio la star di Dune.

Secondo quanto riportato da The Direct, Stan ha dichiarato: "Ho sentito quella storia e ho pensato che sarà fantastica", anche se non è chiaro se si stesse riferendo alla trama dello show o alla notizia del casting di Isaac.

Insieme all'attore apparso di recente anche in Star Wars, lo ricordiamo, Moon Knight includerà nel cast anche Ethan Hawke nel ruolo dell'antagonista principale. L'identità del personaggio non è ancora stata comunicata, ma il più conosciuto è sicuramente Bushman, un mercenario che in un certo senso si è reso responsabile della creazione di Moon Knight stesso.

Voi cosa ne pensate del progetto? Siete curiosi di saperne di più? Come sempre, fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Nel frattempo, i fan stanno chiedendo a gran voce un crossover tra Moon Knight e Blade.