Moon Knight, Steven e Marc hanno scambiato i loro costumi: lo rivela Oscar Isaac

Non solo un cambio di location per Moon Knight ma, anche un totale stravolgimento dei costumi è stato operato nel corso delle fasi di pre-produzione della serie Disney+. A rivelarlo è stato proprio Oscar Isaac durante un episodio della docu-serie Assembled dei Marvel Studios in cui, viene raccontata la genesi e lo sviluppo degli show MCU.

Stando a quanto riferito dall'attore, inizialmente era previsto che Mr. Knight indossasse quello che era il costume ufficiale di Moon Knight mentre, che Marc Spector indossasse il completo bianco della sua controparte.

"Ecco una notozia interessante", ha detto Isaac nello show Disney+ Original. "Inizialmente, Marc aveva l'abito da Mr. Knight e Steven quello da Moon Knight. Poi quando Steven è diventato proprio questo, sai, tipo inglese, è stato come se avessimo avuto un'illuminazione, ci sembrava molto più adatto per Mr. Knight quell'abito bianco. Stavano pensando la stessa cosa tutti e così poi il costume è cambiato".

L'abito di Mr. Knight è diventato uno dei preferiti dai fan della serie e secondo la costumista di Moon Knight Meghan Kasperlik, la produzione ha finito per realizzarne quasi 50 varianti da utilizzare durante le riprese.

"Avevamo in totale 47 abiti per Mr. Knight, si trattava di un costume bianco che poteva facilmente rovinarsi per le strade bagnate di Londra mentre giravamo scene d'azione. Tutti sono stati realizzati interamente a mano e su misura per Osca Isaac e devo dire che abbiamo avuto anche qualche aiutino dagli effetti speciali".

Oscar Isaac ha adorato Moon Knight e staremo a vedere se questo eroe dalle molte personalità tornerà nel futuro del Marvel Cinematic Universe. Voi cosa ne pensate?