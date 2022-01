Moon Knight, svelata la data di uscita della serie Marvel?

Il prossimo prodotto Marvel in uscita è Moon Knight, la serie con protagonista Oscar Issac nei panni di Marc Spector. Secondo gli ultimi rumors la data di uscita è più vicina di quanto ci aspettassimo.

Secondo quanto riportato da That Hashtag Show, Moon Knight debutterà il 30 marzo 2022 su Disney+. In attesa di notizie ufficiali dalla Casa delle Idee e del primo trailer, dobbiamo prendere questa informazione con le pinze, naturalmente questa data è soggetta a modifiche anche perché sembra che riprese aggiuntive di Moon Knight siano in corso al momento.

Se la data di uscita venisse confermata, ciò potrebbe collocare la fine della serie appena prima del prossimo grande film della Marvel: Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Quel che è certo è che anche il 2022 sarà un anno all'insegna dei nuovi prodotti Marvel attesi dai fan, tra le serie che usciranno nel corso dei prossimi mesi ci sono anche She-Hulk e Ms. Marvel, la prima dovrebbe uscire a maggio sempre secondo la testata, mentre potremmo vedere Iman Vellani nei panni di Kamala Khan ed agosto o settembre.



Moon Knight introdurrà Marc Spector, l'iconico supereroe che dovrebbe essere presente nei futuri film del MCU. La serie è scritta da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) e vede nel cast anche Ethan Hawke, Gaspard Ulliel e May Calamawy. In attesa di notizie ufficiali date un'occhiata alle prime immagini di Moon Knight e restate sintonizzati.