Moon Knight, svelati show e film che hanno ispirato la serie Marvel: c'è anche Archive 81!

Moon Knight è già la serie MCU più popolare di sempre in base alle interazioni dei fan col trailer ufficiale, ma in attesa di poter parlare più approfonditamente dello show con Oscar Isaac sentiamo cosa hanno detto i suoi creatori a proposito delle principali ispirazioni per il loro lavoro.

Per chi non lo sapesse, Moon Knight è stata sviluppata da Jeremy Slater, con episodi diretto da Mohamed Diab e dal duo composto da Justin Benson e Aaron Moorhead: proprio questi ultimi due, acclamati prodigi del circuito indipendente del cinema statunitense, hanno parlato con The Playlist svelando come i loro precedenti lavori abbiano influenzato Moon Knight:

“Ci siamo trovati benissimo perché abbiamo dovuto lavorare con molti degli elementi che avevamo già trattato nel corso della nostra carriera. Pensiamo a The Endless o a Resolution [il loro film di debutto, ndr] ma anche alla serie tv Archive 81: sono tutte cose che hanno lo stesso DNA di Moon Knight."

Se non avete mai visto i progetti citati, The Endless segue due fratelli che tornano a fare visita ai membri della misteriosa setta che avevano abbandonato anni prima, mentre Resolution ruota attorno agli avvenimenti inquietanti che si scatenano in una baita quando il protagonista ci rinchiude il suo migliore amico tossicodipendente per costringerlo a disintossicarsi. Infine, Archive 81 è la serie del momento su Netflix, una storia di omicidi, ossessioni ed entità demoniache.

Insomma, se state aspettando Moon Knight avete appena trovato due film e una serie tv da recuperare per ingannare l'attesa.