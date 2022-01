Moon Knight, finalmente svelato il ruolo di Ethan Hawke: i fan sono contentissimi!

Il trailer di Moon Knight andato in onda nella notte italiana ha finalmente svelato le prime immagini ufficiali della prossima serie Marvel Studios, e in particolare i fan sono rimasti molto soddisfatti nello scoprire il ruolo interpretato da Ethan Hawke.

Per molti mesi infatti gli appassionati hanno cercato di indovinare quale personaggio avrebbe incarnato l'acclamato attore, e sebbene le voci di corridoio avessero suggerito un ruolo da villain, adesso è arrivata la conferma: in Moon Knight Ethan Hawke sarà Arthur Harrow, un personaggio misterioso che è apparso raramente nei fumetti Marvel ma che, come si vede nel trailer, è a capo di un oscuro culto i cui membri si inchinano letteralmente ai suoi piedi.

L'indizio sembrerebbe confermare che Ethan Hawke sarà Re Sole, o per lo meno una versione del Re Sole 'riletta' e 'riarrangiata' dai Marvel Studios: nella serie a fumetti di Moon Knight scritta da Max Bemis e disegnata da Jacen Burrows, del resto, il Re Sole è il leader di una setta, e lo stesso Hawke in precedenza aveva dichiarato di aver modellato la sua interpretazione su David Koresh, il defunto leader della setta dei Branch Davidians, il culto religiosa dietro l'assedio di Waco del 1993. "Ho basato il mio personaggio su David Koresh", ha detto Hawke a Seth Myers l'anno scorso "Lui è stata la base dell'ispirazione del mio personaggio."

