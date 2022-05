Moon Knight, svelato il segreto dei messaggi QR Code nascosti nella serie Marvel

Da quando la serie dei Marvel Studios Moon Knight ha debuttato su Disney+ il 30 marzo, gli spettatori con gli occhi di falco hanno notato alcuni codici QR più o meno evidenti nascosti sullo sfondo di diverse scene del primo, secondo e quinto episodio dello show.

La scansione dei codici rimanda gli spettatori ad un sito web speciale che contiene un fumetto web gratuito settimanale con il personaggio di Moon Knight, dalla sua prima apparizione nel 1975 fino ad un numero più recente, uscito nel 2019. È un modo intelligente per attirare nuovi lettori e spingere gli spettatori a conoscere un personaggio particolarmente di nicchia per il grande pubblico, che potrebbe tornare nel futuro del MCU: secondo la Disney, la pagina di destinazione è stata visitata oltre 1,5 milioni di volte, portando a oltre 500.000 fumetti completi letto fino ad oggi.

Ma com'è nata questa idea? I creatori dello show ne hanno parlato con Variety: "Il primo seme di quell'idea viene dal mio fascino per 'Bob's Burgers'", ha affermato il produttore esecutivo di Moon Knight Grant Curtis, che amava come la serie animata coinvolgeva il suo pubblico a partire dalla sigla. "Era un modo per presentare un personaggio semi-sconosciuto, dato che la maggior parte del pubblico altrimenti non avrebbe avuto la possibilità di leggere quei fumetti".

Per altri approfondimenti, scoprite la scena post credit di Moon Knight.