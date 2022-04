Moon Knight, svista clamorosa: nell'episodio 3 appare... un cameraman!

Clamoroso blooper nell'ultimo episodio di Moon Knight, la miniserie del Marvel Cinematic Universe con Oscar Isaac nei panni del protagonista dalle molteplici identità: in una concitata scena d'azione, si può notare la presenza di un operatore di ripresa che entra nell'inquadratura!

Un piccolo errore, evidenziato dal frame che potete vedere nel tweet a fine articolo, che si è rapidamente diffuso in rete tra i fan Marvel.

Lo screenshot arriva dal minuto 8:27 del terzo episodio di Moon Knight, intitolato "Un tipo amichevole": mentre Marc Spector sembra aver raggiunto l'uomo che fino a quel momento ha inseguito, all'estrema destra dell'inquadratura si vedono apparire le mani del cameraman che imbracciano la macchina da presa, intento a riprendere la scena da un altro punto di vista.

In molti stanno paragonando l'episodio all'involontario cameo dell'ormai celebre 'jeans guy' in The Mandalorian, oppure al memorabile caso della tazza dimenticata in Game of Thrones, sulla cui proprietà si è a lungo discusso, con un botta e risposta tra gli attori del cast della serie HBO.

L'occhio attento degli spettatori della serie Marvel ha notato anche un altro particolare: nei titoli di coda di Moon Knight, di episodio in episodio si vedono apparire le diverse fasi lunari, dalla luna crescente del primo episodio alla mezza luna del terzo. Chissà se con la sesta e ultima puntata arriverà finalmente la luna piena!

Infine, Marvel si prepara agli Emmy Awards, svelando i piani per le candidature: Moon Knight e Hawkeye saranno candidate tra le miniserie, mentre Loki, di cui è già stata annunciata una seconda stagione, sarà nella categoria delle serie drammatiche contro alcuni "pezzi grossi" della serialità televisiva come Succession, Euphoria nonché la novità Apple TV+ Scissione.