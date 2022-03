Moon Knight: nel nuovo teaser c'è un collegamento ad un'altra serie del MCU

La prossima serie evento targata Marvel Studios si è mostrata con nuove scene grazie al teaser trailer di Moon Knight da poco uscito, con i fan più attenti che sono riusciti a cogliere un collegamento ad un'altra serie del MCU.

Le prime reazioni a Moon Knight sono positive, con la maggior parte della critica che si è entusiasmata con i primi episodi visti in anteprima del nuovo spettacolo Marvel. Non sappiamo quanti e quali cameo o collegamenti diretti al MCU vedremo negli episodi dello show, ma sembra proprio che le sorprese non mancheranno.

Infatti, nel nuovo teaser trailer da poco pubblicato, possiamo vedere come una pubblicità di un autobus alle spalle del vigilante interpretato da Oscar Isaac vada a collegarsi direttamente alla serie con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di The Falcon and The Winter Soldier.

La pubblicità in questione è quella riguardante il Global Repatriation Council, l'associazione parte dell'organismo internazionale creato dopo lo schiocco di Thanos, che ha il compito di gestire e assistere lo sfollamento dei rifugiati dopo il blip. Questa tematica è stata affrontata nello show di Falcon e Bucky e ricordiamo inoltre che una pubblicità simile è stata anche vista in Eternals.

Moon Knight uscirà su Disney+ il 30 marzo.