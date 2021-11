Moon Knight, nel teaser pubblicato potremmo aver visto Khonshu

Il Disney Plus Day è arrivato finalmente, e ci ha portato un breve teaser di Moon Knight, la nuova serie del MCU con Oscar Isaac. Si tratta di un contenuto attualmente visibile solo agli abbonati a Disney+. Una cosa ha catturato la nostra attenzione: una scena del teaser potrebbe aver mostrato Khonshu, il dio egizio della Luna.

Si tratta di colui che riporta in vita Marc Spector, dandogli i suoi poteri. Molto probabilmente vediamo anche Moon Knight che prega il suo Dio. Parliamone meglio.

Nei momenti iniziali del teaser troviamo Marc Spector che striscia sul pavimento di un museo, fermandosi davanti a un'esposizione che sembra mostrare uno stampo della testa di Khonshu. Certo, la visuale non è chiara, ma sembra proprio che ciò che vediamo sia la testa allungata del Dio della Luna. Moon Knight sembra soffrire, probabilmente per le voci che sente nella sua testa. Ricordiamo che dopotutto è stato appena resuscitato. E' qui che diamo un'occhiata al suo costume. Lo ritroviamo poco dopo sul pavimento di un bagno con addosso un grande mantello bianco. Nella parte conclusiva del video vediamo Moon Knight che salta sui tetti mentre la luna brilla in alto nel cielo notturno.

Si tratta di immagini che fanno pensare, perché Khonshu è un personaggio importantissimo, non solo per Marc Spector. Nell'arco narrativo di The Age of Khonshu, realizzato dallo scrittore Jason Aaron e dell'artista Javier Garrón, si incontra con gli Avengers. Nella trama del comic, infatti, Moon Knight prende i poteri di Thor, Iron Fist, Doctor Strange e Ghost Rider per darli a Khonshu, che vuole ricostruire New York a sua immagine. Però poi tutto è andato per il meglio, perché deluso dal suo Dio, Moon Knight ha collaborato con gli Avengers per distruggerlo.

Adesso siamo curiosi di vedere qualcosa in più della serie con Oscar Isaac, e voi?