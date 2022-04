Moon Knight, il nuovo teaser trailer anticipa grandi sorprese per la serie Disney+

La corsa di Moon Knight continua su Disney+ e a quanto pare la serie con protagonista Oscar Isaac ha ancora molte sorprese in serbo per i suoi telespettatori come dimostra il nuovo taiser trailer diffuso sui canali social.

La breve clip che trovate in calce alla notizia presenta alcune scene già viste nel corso dello show Marvel, come la battaglia di Mark Spector con i protettori di un'antica mappa ma anche, alcuni filmati totalmente inediti che lasciano presupporre un finale a dir poco scoppiettante.

Già in precedenza il regista Justin Benson ha anticipato che nell'episodio 4 di Moon Knight ci sarà una svolta sconvolgente ma per il momento, il teaser trailer non sembra anticipare quale sarà questo cambiamento che porterà ancora più disordine nella vita del cavaliere della luna e delle sue molteplici personalità. A proposito di luna, i fan della serie hanno scovato un interessante particolare nei titoli di coda di Moon Knight e tutto lascia presagire che le differenti fasi dell'unico satellite della Terra vadano di pari passo con l'evoluzione del personaggio interpretato da Oscar Isaac.

L'episodio 4 di Moon Knight verrà rilasciato su Disney+ il prossimo 20 aprile e avremo così modo di vedere quale sarà la grande sorpresa che sembra anticipare questo breve teaser trailer. Cosa pensate che accadrà? Ditecelo nei commenti.