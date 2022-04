Moon Knight: una teoria dei fan svela la vera identità di Khonshu nella serie Marvel?

Il secondo episodio di Moon Knight ha seminato altri indizi sulla vera identità del vendicativo e anche un po' bambinesco Khonshu, ma una nuova teoria apparsa su Reddit e pubblicata da uno dei fan della serie Marvel pensa di aver già risolto uno dei più grandi misteri della serie: l'effettiva identità della divinità egizia che controlla Spector.

Una teoria dei fan su Reddit si è diffusa tra gli spettatori dello show Marvel, e questa sostiene che il personaggio di Jake Lockley, l'unico alter-ego che ancora non ha fatto capolino nella serie, sia l'identità che Khonshu indossa quando prende il controllo del corpo di Spector. L'utente di Reddit /u/AstroDunce crede che mentre è stato appurato che Mr. Knight e Moon Knight sono rispettivamente i personaggi di Steven Grant e Marc Spector, Jake Lockley è in realtà il "vestito" di Khonshu.

Di seguito vi riportiamo il testo di questa affascinante teoria: "Nell'episodio 2, Arthur dice a Steven che ci sono più voci nella sua testa. La sua (Steven) e quelle di Marc e Khonshu. Verso la fine dell'episodio, Khonshu dice a Marc "pensi di possedere questo corpo?". Il costume di Marc è Moon Knight, vediamo Steven creare il suo, Mr. Knight. Ma se prendiamo in considerazione ciò che Arthur ha detto e ciò che Khonshu ha detto, Khonshu stesso risiede anche nel corpo di Marc/Steven. Nei fumetti, c'è una terza persona. Jake Lockely. Ma per ora non si è vista da nessuna parte nella serie. E se Jake fosse l'opposto di Marc & Steven? E se Jake fosse il "vestito" che Khonshu indossa quando si impossessa del corpo di Marc/Steven?".

Decisamente una teoria interessante, tra l'altro proprio ieri riportavamo l'indiscrezione secondo cui Jake Lockley sarebbe già apparso in Moon Knight. Staremo a vedere se Lockley farà la sua comparsa nei prossimi episodi dello show.