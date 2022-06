Moon Knight e The Mandalorian si incrociano in questo incredibile cosplay!

Come ben sappiamo, Moon Knight della Marvel e The Mandalorian di Star Wars sono due delle serie più importanti e viste di Disney +. Oggi, un fan ha voluto dimostrare il proprio amore per entrambi gli show della piattaforma condividendo un incredibile cosplay.

Come potete vedere nell'immagine che vi lasciamo a fine notizia, l'utente @TheDancingJedi ha pubblicato su Instragram un post di un suo cosplay del tutto originale, che fonde alla perfezione l'armatura e l'elmo di Mando al mantello di Khonshu.

Lo show con protagonista Oscar Isaac, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight, ha fatto il suo debutto su Disney + la scorsa primavera e ha introdotto il personaggio di Marc Spector/Steven Grant all'interno del Marvel Cinematic Universe. Le ottime prove recitative di Isaac e di Ethan Hawke, nei panni del villain Arthur Harrow, hanno fatto da padrone alla serie, che si è sicuramente distinta da tutti gli altri prodotti del MCU usciti fino a quel momento.

Per quanto riguarda invece The Mandalorian, la serie è stata la prima dell'universo di Star Wars a debuttare sulla piattaforma. In attesa dell'uscita di The Mandalorian 3, che segnerà il ritorno di Mando e Grogru, vi ricordiamo che il personaggio di Pedro Pascal ha anche preso parte alla prima stagione di The Book of Boba Fett.