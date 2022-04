Moon Knight: la timeline aggiornata del MCU svela quando è ambientata la serie

Come ripetuto più volte dal cast della serie, gli spettatori potranno gustarsi Moon Knight senza per forza aver visto prima ogni altro tassello del Marvel Cinematic Universe, essendo una storia di origini nuova che ha come primo obiettivo quello di gettare le basi di un lato più horror di queste storie. Ma dove si colloca lo show nella timeline?

Ebbene, dopo il debutto di Moon Knight su Disney Plus, la timeline del Marvel Cinematic Universe è stata aggiornata con l'aggiunta proprio della serie con Oscar Isaac protagonista, collocando quest'ultima in fondo alla linea temporale, confermando che lo show è ambientato dopo Hawkeye. Gli eventi della storia di Steven Grant / Marc Spector si svolgono quindi dopo il periodo di Natale visto nella serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld. Per quanto riguarda l'anno, quindi, dovrebbe trattarsi del 2025 o del mese di dicembre 2024.

Nel primo episodio sono stati inclusi degli easter egg di Moon Knight ma relativi esclusivamente alle storie sul personaggio, mentre sono del tutto assenti riferimento al resto del Marvel Cinematic Universe, che potrebbero invece arrivare con i prossimi episodi dello show. Potete guardare la timeline aggiornata nell'immagine posta in calce a questa news.

Recentemente, Oscar Isaac ha parlato delle diverse personalità di Moon Knight e di cosa abbia significato per lui come attore dover interpretare 'tanti personaggi diversi': "Quello che amo di più di questa serie è che sostanzialmente il progetto è l'esplorazione di una mente che non conosce se stessa. Il protagonista è un essere umano che non conosce il proprio cervello. L'ho trovato davvero commovente, ma il carico di lavoro è stato enorme: la sfida tecnica di incarnare tutte queste diverse personalità, anche a livello fisico, ha richiesto molta energia".

Su Everyeye trovate già la recensione della prima di Moon Knight.