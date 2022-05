Moon Knight, torna virale video di Ethan Hawke sui cinecomic: 'Non sono film di serie B'

In seguito al successo di Moon Knight su Disney Plus, è tornato improvvisamente in tendenza su Twitter una videointervista in cui Ethan Hawke difendeva a spada tratta i cinecomic dalle polemiche di alcuni artisti che invece denigravano la loro arte come "di serie B" rispetto al resto. Hawke faceva una sottile distinzione senza condannare il genere.

In un'intervista del 2018 con RayWorkProductions, Hawke ha difeso i film di supereroi, dicendo: "Amo i film di supereroi, amo i film d'autore. Non credo ci sia differenza tra arte alta e arte bassa. Ci sono film in cui la gente mette il cuore e altri in cui si cerca di fare cassa. Quelli che mi piacciono sono quelli in cui la gente mette il cuore, e lo si può sentire in un film di supereroi o in un film d'essai". L'attore ha poi spiegato come ci debba essere spazio per tutti i tipi di arte, il che ha portato molti a lodare l'attore per la sua interpretazione ricca di sfumature.

Ricorderete quando nel 2019 Martin Scorsese aveva paragonato i film Marvel a dei "parchi a tema", sostenendo che sottraggono attenzione e opportunità ai film più piccoli. Questo ha dato il via a una tendenza che vede registi esterni alla forma d'arte criticare i film tratti dai fumetti. Per esempio, Ridley Scott una volta li ha definiti "fottutamente noiosi", mentre Francis Ford Coppola ha usato la parola "deprecabili" per descrivere la loro tendenza a evitare i rischi a favore dell'attrattiva commerciale e del guadagno economico. Mentre prese di posizione come queste continuano a dividere Internet, il vecchio video con Hawke protagonista sta invece incontrando il plauso del pubblico.

Lo potete riguardare nel post in calce a questa news, insieme ad alcune reazioni provenienti sempre da Twitter.

