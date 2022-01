Moon Knight: il trailer ha distrutto una popolare teoria sul villain della Fase 4

Il trailer della nuova serie Marvel Moon Knight a quanto pare ha affossato sul nascere una popolare teoria su uno dei nuovi villain principali della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe.

Negli scorsi mesi, infatti, a causa della segretezza sull'identità del personaggio interpretato da Ethan Hawke, era sorta una corrente di pensiero secondo la quale la star della Trilogia Before e di Training Day stesse interpretando il Conte Dracula, la versione Marvel del celebre vampiro destinata a scontrarsi con Blade: del resto gli indizi c'erano tutti, e tra l'incontro (off-screen) tra Dane Whitman e Blade nella scena post-credit di Eternals e l'annuncio del film Werewolf by Night in arrivo su Disney Plus, sembrava che la serie di Moon Knight potesse rappresentare il primo tassello di una nuova saga del MCU, più legata alle atmosfere esoteriche.

Non è detto che ciò non possa accadere davvero, semplicemente però il ruolo di Ethan Hawke non corrisponde a quello di Dracula, dunque per scoprire eventuali collegamenti con Blade e con i prossimi progetti 'oscuri' del MCU bisognerà aspettare ancora un po'. Secondo i rumor infatti Licantropus dovrebbe apparire nella serie con Oscar Isaac: del resto, come i fan hanno scoperto nel corso del 2021, gli show Marvel/Disney Plus sono capaci di nascondere parecchie sorprese nei loro segretissimi episodi settimanali.

Secondo voi quali supereroi del mondo occulto della Marvel troveranno spazio in Moon Knight? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, purtroppo, dobbiamo segnalarvi la notizia della morte di Gaspard Ulliel, celebre attore francese che in Moon Knight ha interpretato Midnight Man.