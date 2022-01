Moon Knight, nel trailer c'è un easter-egg a Dottor Destino? I fan ci sperano, ma è fake

Dopo che il Il trailer di Moon Knight ha spento una popolare teoria sull'arrivo imminente di Dracula nel MCU, alcuni fan si sono buttati a capofitto su un presunto easter-egg dedicato a Dottor Destino e nascosto in una specifica sequenza del filmato promozionale.

Come potete vedere nei fotogrammi riportati in calce all'articolo, ad un certo punto, nella scena del trailer in cui Steven Grant/Marc Spector/Oscar Isaac sta guidando un camion armato di pistola, alle sue spalle compare una serie di scatole di cartone: la scritta, parzialmente oscurata, recita "Von D-", poche lettere che inizialmente hanno fatto scattare il senso di ragno di tantissimi appassionati dell'universo Marvel, convinti che si trattasse di un easter-egg relativo a Victor Von Doom, alias il Dottor Destino, alias l'acerrimo villain dei Fantastici Quattro.

Tuttavia si tratta di un fake, dato che proseguendo nella visione del filmato un'altra inquadratura tratta dalla medesima sequenza di inseguimento mostra l'interno del camion guidato dal protagonista, nel quale è possibile notare le stesse scatole da un'angolazione differente che rende la scritta visibile nella sua interezza: quello che nella prima immagine può sembrare una citazione a Von Doom, in realtà diventa "Von von Darrelman”, un'azienda che vende cupcakes.

Improbabile dunque che il debutto del potente villain dei Fantastici Quattro arrivi nel corso della prima stagione di Moon Knight, ma i fan non devono perdere le speranze: come saprete infatti i Marvel Studios stanno lavorando attivamente al film dei Fantastici Quattro, e secondo quanto riferito Dottor Destino dovrebbe apparire in Black Panther Wakanda Forever.

Per altri approfondimenti guardate il trailer ufficiale di Moon Knight: la serie con Oscar Isaac e Ethan Hawke arriverà in esclusiva sul servizio di streaming on demand Disney Plus a partire dal 30 marzo.