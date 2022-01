Moon Knight: la nuova trama della Marvel cambia tutto ciò che sapevamo sulla serie Disney

Il trailer ufficiale di Moon Knight ha presentato al mondo il nuovo supereroe del Marvel Cinematic Universe, Steven Grant, un uomo con gravi problemi psichici interpretato da Oscar Isaac.

Il filmato è stato presentato nella notte italiana durante l’Halftime della NFL Super Wild Card che ha visto affrontarsi gli Arizona Cardinals e i Los Angeles Rams, ma in mattinata la Disney ci ha fornito anche una nuova sinossi ufficiale per Moon Knight: tenetevi forte, perché questa nuova descrizione è destinata a cambiare ciò che sapevamo sul progetto in uscita dal 30 marzo su Disney+.

In base alla sinossi, infatti, la serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir che viene colpito da vuoti di memoria improvvisi e ricordi apparentemente provenienti da un’altra vita: Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector, e mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale che vedrà coinvolti i potenti dei dell’Egitto antico e nuovo (a tal proposito, scoprite quali divinità egizie potrebbero apparire in Moon Knight).

In base a questa nuova sinossi dunque - in linea col trailer del resto - il protagonista della storia sarà Steven Grant e non Marc Spector, ovvero quella che è considerata l'identità 'principale' del personaggio Marvel. I Marvel Studios sono noti per i notevoli 'remix' con i quali si divertono a modificare e rendere imprevedibili i vari aspetti dei fumetti Marvel e dei loro personaggi, e a quanto pare con Moon Knight - anche grazie alla natura affascinante di questo eroe sfaccettato e complesso - hanno trovato ampia libertà di manovra per giocare con le aspettative del pubblico.

