Moon Knight: ecco le ultime informazioni sul personaggio di Oscar Isaac

Manca poco più di un mese al debutto di Moon Knight su Disney+ e in attesa di vedere finalmente Oscar Isaac nei panni di Marc Spector, giungono dal web nuove informazioni su questo eccezionale personaggio fin qui mai incontrato nel Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto riportato da Disney Latino, Mooon Knight può contare su dei poteri del tutto inediti rispetto a quelli presentati dei fumetti e, è caratterizzato da un incredibile livello di atletismo che gli permette di realizzare acrobazie assai complesse. Come sappiamo, si tratta di uno stratega di abilissimo, in grado di utilizzare armi di ogni genere.

Steven Grant, questo è il nome di una delle molteplici identità assunte da Oscar Isaac, soffre di un disturbo dissociativo della personalità, e proprio quando inizia ad avere percezione di questo suo problema, l'identità di Marc Spector prende il sopravvento, diventando il portavoce dei poteri del dio egizio Khonshu sulla terra.

Oscar Isaac ha riferito che con questa serie c'è stato un ampio margine di manovra visto che il materiale di partenza per questo supereroe era piuttosto scarso rispetto a supereroi del calibro di Spider-Man e più in generale di tutti gli altri Avengers. La serie Moon Knight avrà una sola stagione ma il personaggio verrà ulteriormente approfondito in vari film del Marvel Cinematic Universe. Quali però, è ancora tutto da vedere.