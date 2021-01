Moon Knight, uscita nel 2022? Il regista parla del casting di Oscar Isaac

Come ormai sappiamo, Oscar Isaac è stato confermato come Marc Spector nell'attesissima Moon Knight di Disney+, le cui riprese dovrebbero cominciare il prossimo marzo 2021, mese d'uscita su Disney+ di The Falcon and the Winter Soldier, seconda serie live-action del Marvel Cinematic Universe ad approdare sul servizio streaming.

La produzione dello show creato da Jeremy Slater (The Umbrella Academy) inizierà tra Budapest e Londra ormai a breve, e secondo un nuovo report condotto da The Ronin, Disney dovrebbe concedere alla serie una finestra di lancio nel primo semestre del 2022, per la precisione all'inizio dell'Estate. Al momento non c'è comunque nulla di confermato al riguardo, anche se i tempi ci paiono effettivamente adeguati.



Nel frattempo, intervenendo via Twitter, il regista dello show, Aaron Moorhead (Synchornic, V/H/S: Viral), ha condiviso via social un suo commento dedicato al casting di Oscar Isaac, dicendo di essere davvero entusiasta dell'occasione concessagli e scrivendo al riguardo: "Non riesco ancora a svegliarmi da questo mio sogno, che stiamo per dirigere Oscar Isaac in una serie Marvel Studios. Sta accadendo davvero".



Vi ricordiamo che Moon Knight arriverà nel 2022 su Disney+ insieme a She-Hulk con Tatiana Maslany e Mark Ruffalo. Nello stesso anno dovrebbe arrivare anche Secret Invasion con Samuel L. Jackson, ma al riguardo non c'è niente di confermato.