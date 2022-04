Moon Knight, si vede un membro della troupe nell'episodio 4! La scoperta di un fan

Moon Knight ci ricasca. Dopo aver notato la presenza di un cameraman in una scena d'inseguimento nell'episodio 3 della serie del Marvel Cinematic Universe, un altro fatto analogo è stato colto da uno spettatore durante la visione dell'episodio successivo, e ovviamente non ha mancato di segnalarlo pubblicamente.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sugli episodi dello show disponibili su Disney+.

Se invece volete sapere cos'è successo nel finale dell'episodio 4 di Moon Knight leggete la nostra spiegazione.



Nell'episodio 4 della serie con protagonista Oscar Isaac, al minuto 18:23, si può intravedere nell'inquadratura un membro della troupe.

Lo Star Wars Universe non è nuovo a certi svarioni, dato che situazioni simili sono emerse anche in The Book of Boba Fett e The Mandalorian.



In quest'ultima serie, nel corso di una sequenza molto importante nell'economia della trama, si nota la presenza di un lavoratore del set sdraiato sullo sfondo, con i jeans dell'uomo palesemente all'interno dell'inquadratura.

'Jeans Guy' è rapidamente diventato un meme sul web nelle settimane successive alla messa in onda della serie.



Il blooper è stato rimosso successivamente dalla serie, cosa che probabilmente accadrà anche a quelli di Moon Knight. Si tratta di un errore veramente difficile da notare e al quale la maggior parte dei fan non sembra aver dato granché peso nel giudizio complessivo della serie.

