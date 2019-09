Moon Knight: vediamo quali attori sarebbero adatti per il personaggio

Tra le serie TV annunciate per Disney +, la futura piattaforma streaming di Disney, sarà disponibile anche Moon Knight con protagonista l'enigmatico Marc Spector. Oggi cercheremo di vedere quali attori potrebbero risultare adatti per ricoprire un ruolo così sfaccettato.

Una delle caratteristiche che contraddistingue Spector è quello di essere afflitto dal disturbo dissociativo dell'identità che, nel corso del fumetto, ha fatto si che all'interno della mente del personaggio fossero presenti altre distinte personalità. Tra gli alter ego presenti all'interno della sua psiche è possibile ricordare celebri supereroi come Captain America, Spider-man e Wolverine.

Il portale Collider ha stilato un elenco di eventuali attori che potrebbero interpretare in modo convincente un personaggio dalla mente traumatizzata come Moon Knight, e noi oggi ve ne mostriamo alcuni.

Rami Malek

L'attore ha vinto recentemente il premio Oscar per la sua interpretazione di Freddy Mercury in Bohemian Rhapsody. Inoltre ha già mostrato il suo talento nell'ambito delle serie TV grazie al personaggio di Elliot Alderson in Mr. Robot, dove è risultato convincente nel dover mostrare disturbi come la schizofrenia.

Keanu Reeves

In ogni elenco che si rispetti, Keanu Reeves non può mancare. Diventato un'icona pop negli ultimi anni, Reeves ha già dimostrato nel corso degli anni di saper interpretare personaggi con traumi psichici e tendenti ad altri disturbi mentali. È stato il conflittuale Neo in Matrix, ma anche lo spietato e alienato John Wick nell'omonima saga cinematografica.

Andrew Scott

Scott possiede un talento naturale per la recitazione. Il ruolo per cui molto lo ricordano è sicuramente quello della nemesi di Sherlock Holmes in Sherlock, dove interpreta lo spietato e sociopatico Moriarty. È apparso anche in un episodio dell'ultima stagione di Black Mirror interpretando un personaggio sull'orlo di una crisi di nervi.

Oliver Jackson-Cohen

L'attore è stato apprezzato per l'interpretazione di Luke Crain all'interno della serie TV The Haunting of Hill House, dove è riuscito distinguersi grazie alle su qualità attoriali che gli hanno permesso di rendere credibile un personaggio tormentato dai suoi fantasmi interiori ed esteriori. Un tono drammatico che potrebbe rielaborare anche per Moon Knight.

Shia LaBeouf

Nonostante alcuni comportamenti un po fuori dagli schemi, LaBeouf ha dimostrato fin dagli esordi di avere un talento portato per interpretare quei personaggi mossi da improvvisi scatti di energia e passione. Dopo la saga di Transformers e l'apparizione come figlio di Indiana Jones in Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo, forse adesso potrebbe essere pronto per un altro ruolo dal grande impatto mediatico.

Cosa ne pensate di questi attori per il ruolo di Marc Spector? Fateci sapere sotto nei commenti cosa ne pensate o quale altro attore secondo voi potrebbe essere adatto alla parte. Vi ricordiamo infine che se non siete a conoscenza del personaggio di Casa Marvel, potete dare un'occhiata a questo articolo che spiega chi è Moon Knight.