Moon Knight, vedremo presto Jake Lockley? La risposta di Oscar Isaac

L'interprete di Moon Knight Oscar Isaac risponde a un quesito che da settimane ormai tormenta i fan della serie Marvel di Disney+: vedremo Jake Lockley?

Jake Lockley sì o Jake Lockley no? Forse ce lo dice Oscar Isaac, il protagonista della serie Marvel del momento, Moon Knight.

In una recente intervista ha valutato la possibilità che il pubblico potesse avere ragione nel pensare a un'imminente arrivo della terza personalità dell'eroe, che si andrebbe ovviamente ad aggiungere a quelle già conosciute di Steven Grant e Marc Spector.

"Direi che avreste ragione" afferma Isaac in merito all'introduzione di Lockley nello show, e ai teaser che sembravano anticiparne l'arrivo "Ci sono decisamente delle cose che stanno puntando verso l'idea che non abbiamo solo Steven e Marc in quel sistema, che ce ne siano possibilmente altri".

"Sì, è qualcosa di cui abbiamo discusso... E mancano solo due episodi per scoprirlo" ha poi concluso.

Chissà allora cosa accadrà nei nuovi episodi della serie, e come verrà gestita la faccenda Jake Lockley... Intanto tra poche ore arriverà il quinto episodio, che dovrà darci risposte su quanto visto nell'ultimo (e in particolare sul finale di Moon Knight 1x04).

