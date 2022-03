Moon Knight, nuovi video inediti: primo sguardo ai lupi mannari!

Mancano solo dieci giorni all'uscita di Moon Knight e nonostante di trailer ne siano stati pubblicati a iosa, immagini così non le avevamo mai viste. In questi due nuovi filmati resi pubblici dalla Marvel si vedono infatti le proprietà del costume di Marc Spector, ma soprattutto l'attacco di un lupo mannaro: avete capito bene!

Ormai possiamo dirlo: si contano sulle dita di due mani, i giorni che ci dividono dal debutto su Disney+ della serie dedicata all’eroe crepuscolare di Marc Spector. Eppure, sono tantissime le cose da sapere su Moon Knight per arrivare preparati all’uscita, innanzitutto il fatto che, su ammissione dello stesso Kevin Feige, si preannuncia come la serie più violenta di tutto il MCU. Questo mentre il grande schermo attende l’uscita orrorifica di Doctor Strange 2. Un cambio di passo per il Marvel Cinematic Universe, dimostrato anche dall’inaspettato segnale di voler riprendere le stagioni di Daredevil.

È tutto un carico di nuova linfa violenta e mostruosa, insomma, di cui prendiamo coscienza anche e soprattutto con la nuovissima coppia di teaser resi pubblici dalla Marvel per iniziare il conto alla rovescia dall’uscita. Nel primo dei due filmati, che trovate in calce all’articolo, vediamo Marc Spector sotto una “luce” nuova. Intento a discutere con le sue personalità multiple, e fin qui fa anche sorridere. Ma poi lo troviamo in piena azione, pronto a difendere Layla El-Faouly (May Calamawy) grazie alle proprietà inedite del suo costume.

Il mantello sembra infatti capace di assorbire i proiettili, non sappiamo ancora se per un meccanismo di progettazione o grazie alle proprietà mistiche donategli da Khonshu. Gli serviranno tutte contro i nemici che dovrà affrontare, primo fra tutti il licantropo che avevamo intravisto, pestato a sangue, in un corridoio del primo trailer. Qui lo troviamo in fase d’attacco con un bel primo piano che ce lo mostra in tutto il suo orrore. Su questo cambio di atmosfere si era espresso a suo tempo anche Kevin Feige.

Queste le sue parole: “Non ci siamo trattenuti. C’è un cambio di atmosfere. Si tratta di una cosa differente rispetto a qualunque cosa si sia vista finora. Marc Spector è un eroe oscuro, si comporta in maniera efferata e brutale e le cose con cui ci stiamo confrontando sono molto differenti dal solito”. Per il produttore Grant Curtis invece, la miniserie si assume una grande responsabilità: “Uno degli aspetti unici di questo personaggio è che sta portando i Marvel Studios alle sue radici di Iron Man e Tony Stark. Quello era un personaggio che è stato ovviamente costruito da zero ed è lo stesso con Marc Spector". Contando 6 episodi distribuiti a cadenza settimanale, Moon Knight ci dovrebbe accompagnare fino a maggio. Noi non vediamo l’ora, e voi?