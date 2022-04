Moon Knight: ecco il nuovo video dei Marvel Studios incentrato su Steven Grant

Nel terzo episodio del nuovo show del MCU, di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Moon Knight 1x03, abbiamo avuto un'altra dimostrazione della bravura attoriale di Oscar Isaac. Oggi, i Marvel Studios hanno condiviso un video proprio con protagonista il suo Steven Grant.

Nel video pubblicato su YouTube, la Marvel ha voluto sottolineare il disturbo mentale del protagonista e il problema delle personalità multiple, che poi è anche uno dei temi centrali della serie. Il regista Mohamed Diab ha parlato recentemente a Marvel.com proprio di come Isaac interpreti queste diverse identità: "All'inizio, non ci era chiaro chi fosse Marc e chi fosse Steven. Oscar all'inizio voleva solo incarnare un giorno Steven e un giorno Marc, mai insieme", ha esordito Diab. "Dopo un po', ci sono state un paio di scene in cui stava parlando allo specchio e gli ho detto: 'Perché non provi entrambi i personaggi?' Ho continuato a spingerlo e incoraggiarlo. All'improvviso, ha fatto questa cosa magica".

Ha continuato: "Oscar in realtà voleva tornare indietro e rifare alcune scene, ad esempio quelle che aveva fatto in giorni diversi. Voleva rifarle perchè era diventato entrambi i personaggi. In quei secondi, lui era qualcun' altro. Essere un personaggio diverso e poi diventare qualcun' altro, assumere un comportamento diverso e un accento diverso. Non è facile, ma ce l'ha fatta. È un genio."

Per concludere, vi lasciamo con la notizia riguardante il personaggio di Arthur Harrow di Moon Knight, cambiato con l'arrivo di Ethan Hawke.