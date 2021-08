Moon Knight, un video trapelato dal set Marvel ci mostra la prima scena d'azione!

Dopo la recente intervista di Ethan Hawke su Moon Knight e il primo clamoroso leak che ha mostrato Oscar Isaac nei panni del cavaliere lunare della Marvel, un nuovo video dal set mostra la prima scena d'azione del nuovo capitolo MCU.

Le riprese principali della nuova serie Disney+ sono attualmente in corso a Budapest e una delle prime clip dal set dello show è emersa online: pubblicato su Instagram e poi comparso anche su YouTube, il filmato su vede la troupe cinematografica di Moon Knight seguire un personaggio incappucciato mentre corre lungo la strada prima di compiere un grosso salto, aiutato da un filo metallico. È difficile capire esattamente chi sia il personaggio, anche se pare che indossi un cappuccio e indossi abiti attillati. Alcuni fan hanno commentato ipotizzando che possa trattarsi dello stesso protagonista Marc Spector (Oscar Isaac), anche se con un costume alternativo.

Tra l'altro la clip ha anche generato un po' di confusione, dato che su Instagram era stata inizialmente accompagnata con l'hashtag #themarvels: le riprese di The Marvels sono attualmente in corso, ma a Londra, mentre la produzione di Moon Knight è di stanza a Budapest. Il fotografo che ha pubblicato la clip, @tibor.proart, vive a Budapest. Dunque, a scanso di equivoci, no: Moon Knight non apparirà in The Marvels.

Ricordiamo che Moon Knight non ha ancora una data d'uscita stabilita, ma è attesa per il 2022 sul servizio di streaming on demand Disney+.