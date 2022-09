Moon Knight: la vittoria agli Emmy alimenta le voci di una Stagione 2 per la serie Marvel?

Moon Knight ha vinto il suo primo Emmy Award, alimentando ulteriormente le speranze dei fan per una seconda stagione. La serie dei Marvel Studios è stata così chiacchierata sui social che è diventata trending 24 ore dopo la vittoria. La serie però è stata candidata nelle categorie di miniserie o serie limitata, il che escluderebbe una Stagione 2.

All'inizio di quest'anno, lo stesso Oscar Isaac ha affermato che lui e gli altri registi della serie hanno affrontato la prima stagione come se fosse l'unica serie di episodi che avevano intenzione di realizzare. "Sai, credo che abbiamo affrontato la cosa come se fosse 'questa è la storia'", ha detto Isaac a RadioTimes.com. "E abbiamo messo tutto sul tavolo con questa storia. Non ci sono piani ufficiali per continuare. Credo che dipenda da quale sarà la prossima storia".

Moon Knight si è aggiudicato l'Emmy al miglior montaggio sonoro, un riconoscimento comunque rilevante per la produzione Marvel. La serie creata da Jeremy Slater e disponibile sulla piattaforma streaming Disney+, è stata candidata anche per il miglior doppiaggio (a F. Murray Abraham), miglior fotografia, migliori costumi fantasy/sci-fi, miglior composizione musicale, miglior mixaggio sonoro, migliori coreografie per gli stunt, e miglior stunt in una serie limitata.

In futuro Moon Knight avrà una seconda stagione? Al momento non è trapelato nulla di ufficiale sul possibile seguito dello show, e nonostante alcuni indizi potrebbero confermare una stagione 2, molti credono che Marvel abbia pensato di realizzare una sola stagione della serie, così come già successo con WandaVision.

Scoprite la nostra recensione di Moon Knight, show facente parte della Fase Quattro del Marvel Cinematic Universe. Nel frattempo, prosegue su Disney+ l'ultima delle serie Marvel Studios, ovvero She-Hulk. Il prossimo prodotto ad arrivare sulla piattaforma sarà Werewolf by Night diretto da Michael Giacchino.