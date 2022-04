Moon Knight vs The Mandalorian, chi vincerebbe? Risponde Pedro Pascal

Le entusiastiche recensioni di Moon Knight hanno aperto la strada ad una serie di confronti con altri show di successo targati Disney+ e in molti si sono chiesti chi la spunterebbe in un eventuale combattimento tra il personaggio interpretato da Oscar Isaac e il Din Djarin di The Mandalorian.

A questa domanda nelle ultime ore ha risposto Pedro Pascal, amatissimo protagonista della serie Star Wars al fianco del tenero Baby Yoda, e senza alcun dubbio ha assicurato che il supereroe Marvel non sarebbe quasi certamente in grado di sconfiggere il suo cacciatore di taglie.

In precedenza proprio l'interprete di Moon Knight si è detto certo del fatto che il suo personaggio sarebbe riuscito senza alcun problema il Mandaloriano, e proprio rispondendo a questa affermazione Pascal nel corso della presentazione di The Unbearable Weight of Massive Talent ha detto: "È così dolce. Sicuramente potrebbe battermi, ma solo a scarabeo".

Da quando Moon Knight ha fatto il suo debutto su Disney+ sono stati fatti moltissimi confronti proprio con lo show del franchise creato da George Lucas. Entrambi infatti, come molti anno notato, sotto la pesante armatura hanno dei fortissimi conflitti interiori ma nonostante tutto decidono di stare sempre dalla parte dei più deboli.

