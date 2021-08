Moon Knight, Werewolf By Night debutterà nel MCU e avrà la sua serie spin-off?

In questo momento in casa Marvel c’è molto fermento con tutti gli show in arrivo su Disney+. Tra le nuove serie ci sarà anche Moon Knight e uno dei primi potenziali spin-off dello show potrebbe essere già stato rivelato.

My Cosmic Circus ha riportato la notizia secondo cui i Marvel Studios stanno lavorando ad una serie con protagonista Werewolf by Night (Licantropus), il cui vero nome è Jack Russell, per Disney+. Sebbene questo rumors sia lontano da una conferma ufficiale dalla bocca di Kevin Feige, solleva la domanda: Jack Russell sta davvero arrivando nel Marvel Cinematic Universe?



Werewolf by Night e Moon Knight hanno da tempo una stretta relazione, con quest'ultimo che ha fatto il suo debutto nei fumetti in Werewolf by Night #32. Ma al di fuori dei fumetti, quali altri indizi ci sono di un prossimo debutto in live-action?



Pochi istanti dopo che Ethan Hawke è stato annunciato nel cast di Moon Knight, i fan credevano che avrebbe interpretato Jack Russell. Tuttavia, se Werewolf by Night diventerà uno spin-off, le possibilità che Hawke interpreti Russell diminuiscono sostanzialmente dato che i rumors suggeriscono che Hawke interpreterà il villain dello show, ma ciò non significa che Russell non apparirà in Moon Knight, è solo probabile che sarà interpretato da un altro attore.

Una cosa interessante da notare e che funziona a favore dell'aspetto live-action del personaggio è il crescente desiderio della Marvel di realizzare progetti basati sull'horror. Sappiamo che Moon Knight è in arrivo e tra non molto, Blade uscirà nei cinema. Inoltre, le voci su un reboot di Ghost Rider dei Marvel Studios si fanno sempre più insistenti. Poi c'è il fatto che gli attori hanno descritto Doctor Strange in the Multiverse of Madness come il film più spaventoso della Marvel.



Non è ancora stata annunciata una data di uscita per Moon Knight le cui riprese sono ancora in corso, non ci resta che attendere per scoprirne di più. Voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!