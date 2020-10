Moon Knight: ecco chi sarà il regista dell'attesissima serie Disney+

Nei giorni scorsi vi abbiamo rivelato che Oscar Isaac è in trattative per il ruolo da protagonista in Moon Knight, e ora sembra che l'attesissima serie Disney+ abbia anche trovato il suo regista.

Si tratta di Mohamed Diab, regista di origini egiziane che è salito alla ribalta negli anni scorsi con Clash con cui ha preso parte al Festival di Cannes del 2016, e con Cairo 678. Entrambi i titoli sono tra i titoli egiziani e arabi di maggior incasso di tutti i tempi. Insomma sembra che pian piano Moon Knight stia prendendo sempre più forma. Resta da vedere comunque se le voci su Oscar Isaac saranno confermate o meno. Insomma Keanu Reeves sembra aver perso quasi certamente il ruolo da Marc Spector.

Moon Knight non ha ancora una data di uscita ma dovrebbe entrare in produzione entro la fine del 2020 e possibilmente arrivare sul servizio streaming entro la fine dell'anno successivo. La serie seguirà le vicende dell'eroe Marvel nato dalla penna di Doug Moench e Don Perlin, e apparso per la prima volta nel 1975 in Werewolf by Night # 32. Marc Spector ha diverse personalità alternative che vanno e vengono, rendendo il personaggio molto più variegato e interessante dei comuni supereroi. Le personalità includono Jake Lockley, un tassista, e Steven Greant, un ricco playboy non del tutto diverso da Tony Stark. I suoi poteri derivano dal dio dell'umore egiziano Khonshu. Staremo a vedere come si evolveranno le cose, voi intanto nei commenti fateci sapere cosa vi aspettate da questa nuova serie Dsney+.