Moon Night è la serie MCU più popolare: il trailer è il più apprezzato su YouTube

Continua il successo delle serie del MCU distribuite da Disney+, e si vede anche dalle "piccole cose": il trailer di Moon Knight è il più apprezzato su YouTube tra quelli degli show targati Marvel Studios.

Cresce l'attesa per Moon Knight, il prossimo appuntamento televisivo con il Marvel Cinematic Universe, e in gran parte il merito va a un trailer che ha saputo catturare l'attenzione e l'interesse dei fan.

Saranno stati i toni più cupi, sarà stata la curiosità di vedere finalmente sullo schermo uno dei personaggi non necessariamente più conosciuti, ma sicuramente più interessanti del lore Marvel, o magari anche la presenza di grandi star come Oscar Isaac e Ethan Hawke, ma il primo trailer di Moon Knight è stato di fatto il più apprezzato dagli utenti di YouTube, che gli hanno fatto raggiungere e superare il milione di like.

Per un confronto con le precedenti serie Marvel di Disney+, Moon Knight in quanto a like sull'account ufficiale Marvel si piazza al primo posto seguito da Hawkeye (915K), WandaVision (760K), Falcon and the Winter Soldier (433K) e Loki (695K).

Vedremo se l'apprezzamento del pubblico sarà pari anche dopo che tutti gli episodi della serie saranno arrivati su Disney+. Ovviamente, ci vorrà un po' per dirlo, perché Moon Night debutterà il 30 marzo sulla piattaforma streaming.