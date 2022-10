Moonlighting: il creatore dello show con Bruce Willis annuncia novità, reboot in vista?

Forse non tutti ricorderanno Moonlighting, ma nella metà degli anni '80 era una delle sit-com di maggior successo negli Stati Uniti (lo sarebbe diventata anche in Italia dopo l'esordio da noi nel 1989) e sopratutto fece conoscere al mondo il talento comico di Bruce Willis, che al termine dello show si sarebbe imposto come star del cinema action.

Ebbene, il creatore della serie Glenn Caron ha scritto su Twitter che lui e la Disney (che possiede la ABC) hanno lavorato insieme per realizzare qualcosa di entusiasmante. Nella giornata di ieri, Caron ha dichiarato che lui e la Disney hanno "elaborato un piano" e che mercoledì ci sarà un "grande annuncio". Non si sa quale possa essere, ma è probabile che abbia a che fare con i diritti di streaming di Moonlighting, che attualmente non è disponibile su nessuna piattaforma. La serie vedeva protagonista anche Cybill Shepherd, all'epoca ben più nota di Willis.

Moonlighting non è stato disponibile in streaming da nessuna parte nel corso degli anni e Caron ha recentemente rivelato che il problema principale per cui questo è avvenuto è stata la musica utilizzata nella serie originale. I diritti non sono ancora disponibili per tutte le musiche presenti nello show a distanza di anni.

"Quando abbiamo realizzato Moonlighting, gli show televisivi non usavano di solito musica pop", ha detto Caron a EW. "All'epoca c'eravamo solo noi e Miami Vice. Quindi, quando sono stati fatti gli accordi per la musica, nessuno avrebbe mai previsto lo streaming. Per poter distribuire lo show [in streaming], il proprietario degli show, che è la Walt Disney Company, deve tornare indietro e fare accordi per tutta quella musica - e hanno resistito a farlo per sei o sette anni".

A differenza di Moonlighting, Miami Vice è disponibile online (tutte e cinque le stagioni sono in streaming su Peacock). La ABC ha confermato a EW di possedere ancora i diritti di Moonlighting, ma non ha risposto a una richiesta di commento sul futuro della serie per quanto riguarda lo streaming.

Ma chi può dirlo, potrebbe anche esserci un reboot all'orizzonte... non ci resta che attendere la giornata di domani per l'annuncio!

A proposito, Bruce Willis ha smentito di aver venduto la propria immagine per il deepfake dopo che la notizia aveva fatto il giro del mondo; Bruce Willis si è ritirato da Hollywood dopo la diagnosi di afasia.