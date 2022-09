Morfydd Clark: chi è la Galadriel de Gli Anelli del Potere e cos'ha fatto?

Gli Anelli del Potere ha messo in chiaro sin dal principio, per quanto possibile, la volontà di puntare su attori giovani e in rampa di lancio per dar vita ad alcuni dei personaggi dell'universo tolkieniano presentatoci dallo show: in quest'ottica ha perfettamente senso la scelta di Morfydd Clarke come nuova Galadriel.

Chiamata a raccogliere la pesantissima eredità di una Cate Blanchett resa iconica dalla trilogia di Peter Jackson, Clark ci presenta nella serie ispirata alle Appendici e ai Racconti Incompiuti di Tolkien una Galadriel decisamente più giovane e irrequieta rispetto a quella eterea ammirata sul grande schermo: una declinazione del personaggio che ha sorpreso in molti, soprattutto coloro che hanno dovuto familiarizzare con il volto della nostra Morfydd.

Volto che, a dirla tutta, tanto sconosciuto non era già prima della serie targata Amazon: classe 1989, Morfydd Clark vede in Galadriel il ruolo potenzialmente capace di svoltarle la carriera, ma finora non è certo stata con le mani in mano. Sul grande schermo l'abbiamo comunque vista principalmente in ruoli minori, tra cui ricordiamo quelli in PPZ - Pride + Prejudice + Zombies e in Madame Bovary.

Per quanto riguarda la serialità televisiva, invece, la nostra ha già preso parte in passato a show come L'Alienista, ma i primi accenni di vera e propria notorietà sono arrivati solo grazie alla sua interpretazione in His Dark Materials, la serie HBO tratta dai romanzi di Philip Pullman. E voi, avevate già fatto la conoscenza di Morfydd Clark? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del terzo episodio de Gli Anelli del Potere.