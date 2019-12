Morfydd Clark sarà Galadriel ne Il Signore degli Anelli di Amazon Prime Video

Continuano le notizie riguardo il cast dell'attesa serie TV prodotta da Amazon Prime: dopo aver saputo dell'uscita di Will Poulter da Il Signore degli Anelli, vi riportiamo un rumor di Variety riguardo l'attrice che interpreterà una giovane Galadriel.

Nella trilogia di film diretti da Peter Jackson il personaggio aveva il volto di Cate Blanchett, invece secondo un'indiscrezione non ancora confermata Morfydd Clark dovrebbe prestare le sue fattezze per portare in vita una versione più giovane della Dama di Lòrien. L'attrice è presente in opere quali "His Dark Materials" e il prossimo show prodotto dalla BBC intitolato "Dracula" in cui interpreterà il personaggio di Mina Harker.

È la prima volta che scopriamo il ruolo di un attore presente nella serie che esplorerà la Seconda Era del mondo nato dal genio di J.R.R. Tolkien, momento in cui vennero creati gli anelli del potere e prima volta in cui Sauron cercò di diventare il dominatore del mondo. Non conosciamo ancora il numero di puntate di cui saranno composte le due stagioni confermate dalla multinazionale di Jeff Bezos, se siete interessati a scoprire qualcosa in più sul periodo in cui sarà ambientato lo show, vi lasciamo con il nostro speciale sulla storia de Il Signore degli Anelli, in particolare gli eventi accaduti durante la Seconda Era.