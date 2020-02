Morgan: all'asta il foglietto con la canzone di Sanremo modificata

Il video della squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020 è ancora oggi tra i più visti su YouTube Italia, e la versione modificata di "Sincero" è stata oggetto di vari meme sul web. Nel frattempo però Morgan ha annunciato ieri sera da Barbara D'Urso le intenzioni di mettere all'asta il foglietto su cui aveva scritto il testo della traccia.

Dopo aver lanciato segnali di apertura all'ex amico Bugo, a cui ha chiesto di chiedere scusa ad Endrigo per quanto avvenuto durante la serata delle cover, Morgan si è fatto recapitare i foglietti incriminati durante la diretta ed ha lanciato un'iniziativa che sembra aver riscosso un discreto successo: "perchè non li mettiamo all'asta? Partiamo da 5 Euro" ha affermato divertito Castoldi.

Non sappiamo ovviamente se l'ex Bluvertigo abbia davvero intenzione di mettere all'asta i foglietti, ma sui social sono tanti ad aver risposto divertiti all'invito. C'è chi si dice "disposto a fare ore di fila per vederlo dal vivo", ma anche chi ha affermato che "voglio comprarmi il foglio di Morgan, un giorno varrà casino di soldi".

In altri si sono detti pronti ad "offrire tutto quello che ho per lo spartito di Morgan, vi prego, offro 13 Euro ok?". Alcuni lo paragonano davvero ad un'opera d'arte.