Morgan chiede a Boss Doms un remix di 'Sincero': il chitarrista di Achille Lauro dice no

Continua a tenere banco la vicenda della squalifica di Morgan e Bugo da Sanremo 2020, nonostante il Festival sia terminato da più di una settimana. A rimbalzare sul web è la proposta di Castoldi al chitarrista di Achille Lauro, Boss Doms, svelata durante la puntata di Live - Non è la D'Urso, in onda domenica su Canale 5.

L'ex giudice di X-Factor infatti ha chiesto a Edoardo Manozzi (nome di battesimo di Boss Doms), di registrare un remix di "Sincero", inserendo però il testo modificato nella quarta serata di Festival, ovvero "le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa. Ma tu sai solo coltivare invidia, ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro: questo sono io".

Il problema però è che Boss Doms si sarebbe immediatamente tagliato fuori dal progetto e, probabilmente in segno di rispetto nei confronti di Bugo, ha declinato la proposta.

A raccontare l'aneddoto ci ha pensato lo stesso Morgan. "ho sentito anche il compagno di Achille Lauro, Boss Doms, gli ho chiesto: 'perché non mi fai il remix della canzone con il mio testo?' E lui ha detto: 'No perché io in queste trashate italiane non ci entro'. Perché io faccio trash italiano? 'No, questo tipo di cose non mi interessano proprio'. Non so perché mi ha dato del trashone italiano".

Sui social si sono immediatamente scatenati ed hanno apprezzato il gesto di Boss Doms, già da tempo uno degli idoli del web.

Durante la stessa puntata Morgan ha proposto di mettere all'asta il testo contenente la canzone modificata.